Mit seinem Urteil stellte das Gericht klar, dass die entsprechenden Bestimmungen, die vom Präsidenten des Ministerrats angefochten worden waren, gegen einen grundlegenden Rechtsgrundsatz der italienischen Republik verstoßen. <BR \/><BR \/>Das Verbot einer dritten aufeinanderfolgenden Amtszeit sei ein „allgemeiner Grundsatz der Rechtsordnung“ und damit auch für jene Regionen verbindlich, die über eine erweiterte oder primäre Gesetzgebungsautonomie verfügen.<BR \/><BR \/>Das Urteil schafft Klarheit über die Anwendung der Amtszeitbeschränkung auch in den Sonderautonomien, zu denen neben dem Trentino-Südtirol etwa auch das Aostatal, Friaul-Julisch Venetien, Sardinien und Sizilien gehören.