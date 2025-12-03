<BR \/>Parallel dazu soll eine gesamstaatliche Einheits-App eingeführt werden, die allen Autobahnbetreibern offensteht. Je länger die betroffene Strecke, desto höher muss künftig die kumulierte Verspätung sein, damit ein Anspruch auf Entschädigung entsteht: Das System folgt zwar weiterhin dem „Pay-per-Use-Prinzip“ – klassische Flatrate-Maut als Pauschaltribut soll es aber nicht mehr geben, wenn die Servicequalität nicht dem gezahlten Preis entspricht.<BR \/><BR \/>„Die Mautgebühr muss fair und in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlich genutzten Dienstleistung stehen“, betont der Behördenpräsident Nicola Zaccheo. Oder anders formuliert: Bezahlt wird nur für eine Leistung, die geliefert wird – andernfalls greift die Entschädigung.<h3>\r\nStarttermine und Kontrollphase<\/h3><embed id="dtext86-72544189_listbox" \/><h3>\r\nErstattungs-Schwellen nach Streckenlänge<\/h3><embed id="dtext86-72548640_listbox" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Auch für Abonnenten und Pendler gelten diese Rechte. Zusätzlicher Schutz: Verträge können gekündigt werden, wenn die tägliche Nutzbarkeit eines Abschnitts durch Bauarbeiten dauerhaft eingeschränkt ist.<h3>\r\nAusnahmen und Mindestbeträge<\/h3><embed id="dtext86-72548641_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72548642_listbox" \/><h3>\r\nVerkehrssperren: Bis zu 100 Prozent Rückerstattung<\/h3>Besteht der Stau nicht aufgrund von Bauarbeiten, sondern wegen einer kompletten Verkehrssperre, gilt ein eigenes System nach Dauer der Unterbrechung.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72548643_listbox" \/><h3>\r\nDie Einheits-App – ein zentraler Baustein<\/h3>Die neue App soll Echtzeit-Infos zu Verkehrslage, Baustellen und Rückerstattungen zentral bündeln. Nutzer können über sie Ansprüche verwalten.<BR \/><BR \/>Alternativen bleiben bestehen: Wer keine digitalen Angebote nutzen möchte, kann weiterhin Hotlines, gebührenfreie Rufnummern oder Betreiberportale verwenden.<h3>\r\nWer trägt die Kosten der Rückerstattungen?<\/h3>Die Behörde setzt hier auf ein zweistufiges Modell, um Verbraucher nicht einseitig zu belasten<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72548644_listbox" \/>