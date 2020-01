Medizinische Ausbildung in Südtirol in Sicht

Die Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Universitäten soll eine medizinische Ausbildung in Südtirol möglich machen: Dieses Ziel setzt sich die Landesregierung nach Gesprächen, die Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Widmann am Donnerstagnachmittag in Rom mit dem Universitäts- und Forschungsminister Gaetano Manfredi geführt haben.





Als „sehr positiv“ bewerten Kompatscher und Widmann die Gespräche. Darin hat Minister Manfredi die Idee einer lokalen medizinischen Ausbildung in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Universitäten als „machbar“ bezeichnet, berichtet Landeshauptmann Kompatscher, der von „erfreulichen Signalen“ spricht. Der Minister sei sich des Fachärztemangels in Südtirol deutlich bewusst, ergänzt Widmann: „Der Minister weiß genau um die Schwierigkeiten, geeignetes medizinisches Personal für unsere Krankenhäuser zu finden. Und wir brauchen eine zweisprachige Ausbildung.“Aufgrund der Zusagen des Ministers sind Kompatscher und Widmann nun zuversichtlich. „Wir setzen uns das Ziel, bereits innerhalb des Jahres 2021 einen ersten Ausbildungslehrgang anbieten zu können“, fasst Kompatscher zusammen.

lpa/stol