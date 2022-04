Medwedew warnt Europäer vor eigener Zahlungsunfähigkeit

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat Europa davor gewarnt, bei einer Zahlungsunfähigkeit Russlands selbst in große wirtschaftliche Schwierigkeiten zu geraten. „Die Zahlungsunfähigkeit Russlands könnte zur Zahlungsunfähigkeit Europas werden“, so der Vizechef des russischen Sicherheitsrats auf Telegram. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warf er vor, sein Land in den Bankrott treiben zu wollen.