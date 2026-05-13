<h3>\r\nKeine Ausweichmöglichkeiten für Transitverkehr<\/h3>Die Maßnahmen betreffen insbesondere den sogenannten Durchzugsverkehr – also Fahrzeuge, die Nordtirol lediglich durchqueren wollen, etwa auf der Route von Deutschland nach Südtirol. „Für diesen Verkehr gilt unmissverständlich: Der Brenner steht am 30. Mai nicht zur Verfügung“, heißt es in einer Mitteilung des Bundeslandes Tirol.<BR \/><BR \/>„Der Brennerkorridor ist für den Durchzugsverkehr komplett gesperrt. Es gibt keine lokalen Ausweichmöglichkeiten. Daher gilt es, Nordtirol großräumig zu umfahren“, erklärt Kathrin Eberle, Bezirkshauptfrau von Innsbruck-Land.<BR \/><BR \/>Zudem warnen die Behörden bereits im Vorfeld vor starken Verkehrsbelastungen: Sowohl vor als auch nach der Sperre sowie an den Tagen davor und danach ist mit erheblichen Staus und Behinderungen zu rechnen.<h3>\r\nAutobahn und Landesstraßen betroffen<\/h3>Konkret wird die A13 Brenner Autobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner von 11 bis 19 Uhr in beide Richtungen vollständig gesperrt – und zwar ohne Ausnahmen.<BR \/><BR \/>Die Polizei in Nordtirol wird die Regelungen streng kontrollieren. Wer die Straßen benutzt, muss glaubhaft nachweisen, dass er tatsächlich ein Ziel in der Region hat oder von dort kommt.<h3>\r\nStrenges Fahrverbot für Transit-Lkw<\/h3>Besonders betroffen ist der Schwerverkehr: Am 30. Mai gilt in ganz Nordtirol ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen, wenn deren Route über den Brenner oder den Bezirk Lienz führt.<BR \/><BR \/><b>Das bedeutet konkret<\/b><BR \/>•<\/TD><TD>Transit-Lkw dürfen Nordtirol an diesem Tag nicht über den Brenner durchqueren.<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Ein Ausweichen über Landes- oder Gemeindestraßen ist nicht möglich.<BR \/><BR \/>Auch hier lautet die klare Empfehlung: Alternative Routen über Nachbarländer nutzen.<h3>\r\nKontrollen an allen Grenzen<\/h3>Um die Maßnahmen durchzusetzen, führt die Polizei am 30. Mai umfassende Kontrollen an sämtlichen Grenzübergängen durch – darunter Kiefersfelden, Vils\/Reutte, Scharnitz, Achenpass, Sillian und der Reschenpass.<BR \/><BR \/>„Transitreisende sollen gar nicht erst bis an Tirols Grenzen fahren, sondern frühzeitig – etwa beim Inntaldreieck, bei Rosenheim oder bei Verona – auf alternative Routen ausweichen“, betont Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung.<BR \/><BR \/>Fahrzeuge, die trotz Verbots unterwegs sind, müssen im Zweifel an den Grenzen umkehren.<BR \/><BR \/>Sollte es innerhalb Tirols zu größeren Verkehrsproblemen kommen, kann die Polizei auch den Pkw-Verkehr bei der Einreise regulieren oder einschränken, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.<h3>\r\nReisen nach Tirol möglich – aber mit Einschränkungen<\/h3>Wer ein Ziel in Nordtirol hat, kann grundsätzlich auch am 30. Mai an- oder abreisen. Allerdings warnen die Behörden vor erheblichen Verzögerungen und raten, Fahrten nach Möglichkeit zu verschieben.<BR \/>Die Zufahrt in Regionen wie das Wipptal, Stubaital, Gschnitztal, Navistal, Obernbergtal, Schmirntal und Valsertal bleibt für Ziel- und Quellverkehr möglich.<BR \/><BR \/>Eine Anreise aus Südtirol über den Brenner nach Nordtirol ist an diesem Tag nicht möglich.<h3>\r\nNachweis erforderlich – sonst Rückschickung<\/h3>Die Polizei kontrolliert streng, ob Fahrten berechtigt sind. Als Nachweis gelten etwa:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Hotelbuchungen<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Lieferscheine<BR \/><BR \/>Wer keinen ausreichenden Nachweis erbringen kann, wird zurückgewiesen. Auch spontane Zwischenstopps – etwa zum Tanken oder Kaffeetrinken mit anschließender Weiterfahrt über den Brenner – sind nicht erlaubt.<BR \/><BR \/>„Unbefugte Fahrzeuge müssen wir zurückschicken. Es können auch Strafen verhängt werden“, so Leitgeb.