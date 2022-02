Mehr als 1000 Explosionen in Ostukraine binnen 24 Stunden

In der Region Donezk lag die Zahl bei 703 Verstößen, darunter 332 Explosionen, wie die OSZE in der Ukraine mitteilte. Die Zahlen sind seit Tagen hoch. Die Beobachter besichtigten nach eigenen Angaben zerstörte Gebäude auf dem von ukrainischen Behörden kontrollierten Teil der Region.In der Konfliktzone stehen sich vom Westen unterstützte Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Sie geben sich gegenseitig die Schuld an der Gewalteskalation. Die Regierungstruppen verzeichneten einen Toten und 6 Verletzte.Die Separatisten meldeten einen toten und 5 verletzte Kämpfer. Zudem seien 5 Zivilisten getötet worden. Überprüfen ließ sich das nicht. Die von Russland nun auch offen militärisch unterstützten Separatisten sprachen von einer Vielzahl an Einschlägen schwerer Geschosse und von massiven Zerstörungen, die kaum überprüfbar sind.Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Separatistengebiete Luhansk und Donezk am Montag als unabhängige Staaten anerkannt – gegen internationalen Protest.Die EU und die USA sowie weitere Länder setzten daraufhin neue Sanktionen in Gang . Sie sollen der Bestrafung Russlands dienen, aber Putin auch abschrecken, noch weiter zu gehen in der Ukraine.Bei dem seit 8 Jahren dauernden Konflikt sind nach UN-Schätzungen bisher mehr als 14.000 Menschen gestorben, die meisten in den Separatistengebieten.

apa