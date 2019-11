Mehr als 12 Tote binnen 24 Stunden bei Protesten im Irak

Bei den regierungskritischen Protesten im Irak sind erneut mehr als ein Dutzend Demonstranten getötet worden. In der Hauptstadt Bagdad habe es am Donnerstag und Freitag sechs, in der südlichen Hafenstadt Basra sieben Opfer bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gegeben, sagten Rettungskräfte der Nachrichtenagentur AFP.