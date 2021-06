Mehr als 4,8 Millionen Euro: Offene Rechnungen für Gesundheitsleistungen

Von 2019 bis zum 03.05.2020 sind Rechnungen im Wert von mehr als 4,8 Millionen Euro im Süd-Tiroler Gesundheitsbereich offen. 707.299,66 Euro betreffen nicht bezahlte Tickets und 4.110.062,22 Euro beziehen sich auf nicht bezahlte Gesundheitsleistungen.Von den 4,8 Millionen Euro sind 2,5 Millionen von den Süd-Tirolern geschuldet und 661.333,35 Euro von EU-Bürgern aus anderen Ländern. Nicht-EU-Bürger haben Rechnungen im Gesamtbetrag von 678.621,73 Euro nicht bezahlt.Außerdem sind noch 420 Bagatelle-Rechnungen von einem bis 2 Euro offen.Die Süd-Tiroler Freiheit fordert den Sanitätsbetrieb dazu auf, die unbezahlten Rechnungen so schnell als möglich einzutreiben. „Mit diesen Geldern werden u.a. medizinische Dienstleistungen finanziert. Gerade diese medizinischen Dienstleistungen sind es, die jetzt mehr denn je benötigt werden – ohne lange Wartezeiten“, so die STF in einer Aussendung.

stol