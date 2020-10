Mehr als 900 Häftlinge im Kongo entkommen

Bei einem Angriff auf ein Gefängnis in der Demokratischen Republik Kongo sind offenbar mehr als 900 Häftlinge entkommen. Die Angreifer hätten am Dienstag in der Früh Schweißgeräte mitgebracht, um die Türen der Haftanstalt in Beni aufzubrechen, sagte der Bürgermeister der Stadt im Osten des Landes.