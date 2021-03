Mehr Bewegungsfreiheit ab 7. April – Restaurants und Bars müssen warten

Landeshauptmann Arno Kompatscher sprach zunächst die gestrige Regionenkonferenz an und sagte, dass Ministerpräsident Mario Draghi eine sehr vorsichtige Vorgehensweise bevorzuge. Auch Gesundheitsminister Roberto Speranza will jetzt einen „Polster“ schaffen, um später durchstarten zu können.„Südtirols Infektionen sind zwar gesunken“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher, „der Druck auf die Spitäler ebenfalls. Trotzdem gibt es auch in Südtirol verschiedene Corona-Varianten, die relativ schnell zu einer Beschleunigung der Pandemie führen kann.“„Deshalb müssen auch wir vorsichtig bleiben.“Die Oberschüler kehren bis zu 75 Prozent in Präsenz zurück, begleitet wird dieser Schritt von einer massiven Teststrategie.Hotels dürfen öffnenMensadienst auf Vertragsbasis wird wieder erlaubt, auch der Abholservice in Bars wird bis 18 Uhr gestattet, der Handel darf von Montag bis Samstag zu den bekannten Öffnungszeiten arbeiten.Die Bewegungsfreiheit wird auf das ganze Land ausgeweitet. Man darf also auch ohne triftigen Grund das eigene Gemeindegebiet verlassen.Die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr bleibt aufrecht.Begleitet werden diese Öffnungen von einer massiven Teststrategie. Nur so könne man die Zahlen im Griff behalten und über weitere Öffnungsschritte nachdenken.Wie Landesrat Achammer verkündet, wurden am heutigen Dienstag auch 2 Beschlüsse zur Umsetzung des umfangreichen Landeshilfspaketes gefasst. Insgesamt seien 500 Millionen Euro dafür vorgesehen. Es geht hier einerseits um die Existenzsicherung der Unternehmung und andererseits auch um die Sicherung der Arbeitsplätze.Der 1. Beschluss betrifft die Umsetzung der Verlustbeiträge für Kleinunternehmen, 96 Millionen Euro wurden damit heute zweckgebunden.Der 2. Beschluss ist ein sektorenspezifischer Beschluss und zwar für den Bereich der Fitnesscenter und Tanzkurse, die sehr hart von der krise getroffen sind. Seit 26. Oktober sind sie nun geschlossen. Es gibt deshalb für diese Branche existenzsichernde Maßnahmen. Bereitgestellt wurden 4 Millionen Euro.

