„Mit den zusätzlichen Investitionen werden zwei Ziele verfolgt: die Fahrgastinformation weiter auszubauen und die Wartung der Schienenfahrzeuge zu stärken“, erklärt Mobilitätslandesrat Alfreider. „Einerseits erweitern wir die digitalen Fahrgastinformationssysteme an Bahnhöfen, Busbahnhöfen und Haltestellen mit zusätzlichen Monitoren und E-Paper-Displays und ersetzen veraltete Anlagen. Andererseits investieren wir in die Wartung der ETR-Stadler-Elektrozüge, um einen effizienteren Betrieb zu gewährleisten“, unterstreicht Alfreider.<h3>\r\nAusbau der Fahrgastinformation<\/h3>Zudem werden zusätzliche Digital-Signage-Monitore und E-Paper-Displays installiert. Die elektronischen Papierdisplays (wie bei E-Book-Readern), die bereits im Rahmen eines Pilotprojekts eingesetzt wurden, ermöglichen eine energieeffiziente und gut sichtbare Echtzeitanzeige von Informationen im öffentlichen Verkehr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367559_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Fahrgäste sollen dadurch umfassender über Abfahrten, Ankünfte, Verspätungen und Betriebsstörungen informiert werden. Gleichzeitig wird auf wiederkehrende Anforderungen der Gemeinden reagiert. Wo notwendig, werden bestehende veraltete Anlagen durch moderne Geräte ersetzt.<BR \/><BR \/>Die Auswahl der Standorte sowie die Umsetzung erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Infrastrukturen und nachhaltige Mobilität. Die Mittel decken darüber hinaus erforderliche Softwareanpassungen ab.<h3>\r\nAnlage zur Wartung von Elektrozügen<\/h3>Weitere 597.000 Euro sind für den Ankauf einer Wartungsanlage für die ETR-Stadler-Züge des Typs Flirt in Meran vorgesehen. Die Anlage umfasst eine vorgefertigte Struktur, Hebeböcke für Züge, Container sowie weitere technische Komponenten.