„Wir wollen damit ein klares Signal zur Unterstützung der Familien in Südtirol setzen. Ziel ist es, die Kaufkraft zu stärken und die Beiträge gerechter zu gestalten“, erklärte Pamer. In den vergangenen Jahren war die Zahl der Bezieher zurückgegangen – einerseits aufgrund sinkender Geburten, andererseits weil steigende Einkommen dazu führten, dass viele Familien die bisherige ISEE-Grenze überschritten.<h3>\r\nNeue Beiträge und Schwellenwerte<\/h3>Familien mit einem ISEE-Wert bis 15.000 Euro erhalten künftig 76 Euro pro Kind und Monat (bisher 70 Euro).<BR \/><BR \/>Neu ist eine zusätzliche Klasse: Für ein ISEE zwischen 15.000,1 und 30.000 Euro gibt es 68 Euro monatlich (bisher 55 Euro).<BR \/><BR \/>Familien mit einem ISEE von 30.000,1 bis 46.000 Euro erhalten künftig 60 Euro. Zuvor lag die Obergrenze bei 40.000 Euro.<BR \/><BR \/><b>Die Anpassung gilt auch für Familien mit Kindern mit Behinderungen<\/b><BR \/><BR \/>Für minderjährige Kinder sind künftig 326 Euro, 210 Euro oder 185 Euro vorgesehen.<BR \/><BR \/>Für volljährige Kinder mit Behinderungen steigen die Beträge auf 271 Euro, 148 Euro oder 131 Euro.<BR \/><BR \/>Laut Pamer soll die Einführung der neuen Einkommensklasse vor allem jenen Familien helfen, die knapp über der bisherigen Grenze von 15.000 Euro liegen.<h3>\r\nUmsetzung ab 2026<\/h3>Die rechtlichen Anpassungen will die Landesregierung im Oktober beschließen. Ab 1. Jänner 2026 gelten die neuen Regelungen für alle neu eingereichten Ansuchen.<BR \/><BR \/>Das Verfahren für den Bezug bleibt unverändert: Das Ansuchen kann online oder über ein Patronat gestellt werden, sobald der ISEE-Wert vorliegt. Es muss innerhalb von 180 Tagen nach Geburt, Adoption oder Anvertrauung eines Kindes erfolgen und anschließend jährlich zwischen 1. Jänner und 30. September erneuert werden, um eine lückenlose Auszahlung sicherzustellen.