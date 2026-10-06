Im Rat der Gemeinden sitzen 14 SVP-Gemeindeverwalter, die drei italienischen Vertreter arbeiten in einer Koalition mit der SVP. „Trotzdem sollten sie bei ihren Gutachten vom parteipolitischen Amt trennen können und eine sachliche Bewertung abgeben“, sagt Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion). Zusammen mit den Grünen und dem Team K hat er die Gutachten des Rats unter die Lupe genommen – und man kam zum Schluss, dass dies aber nicht der Fall sei. Vielmehr bestehe ein auffälliges Ungleichgewicht.<BR \/><BR \/>Von 15 Gutachten, die der Rat der Gemeinden zu Gesetzesinitiativen der Opposition abgegeben hat, waren elf negativ (75 Prozent). Von den 58 Gutachten zu Vorschlägen der Landesregierung oder Abgeordneten der Mehrheit fielen hingegen nur zwei Prozent negativ aus.<BR \/><BR \/>„Während der Trentiner Rat seine Ablehnungen zumindest ordentlich begründet, werden unsere teilweise ohne oder mit lächerlichen Begründungen abgewiesen, wie zum Beispiel, dass man keine punktuellen Eingriffe wolle“, so Foppa. Jedes Sammelgesetz der Mehrheit sei aber ebenso ein punktueller Eingriff.<h3>Oberstaller weist Vorwurf zurück<\/h3>Besonders ärgerlich sei, dass dieselben Vorschläge mit der Unterschrift der Opposition abgelehnt, Monate später aber durchgewunken würden, sobald sie ein Abgeordneter der Mehrheit vorlege. Beispiele seien die Hunde-DNA oder das Thema Lebensmittelkennzeichnung. Um dem ein Ende zu bereiten, haben die drei Parteien Anträge im Regionalrat und Landtag eingereicht. „Wir wollen erreichen, dass sich der Rat bei seinen Gutachten an einige klare Kriterien halten muss“, sagt Paul Köllensperger.<BR \/><BR \/>Gemeinden-Chef Dominik Oberstaller weist den Vorwurf parteipolitischer Gutachten zurück: „Wir bewerten jeden Vorschlag aufgrund der Interessen der Gemeinden.“ Würden viele Vorschläge der Opposition abgelehnt, so sei entweder deren „Qualität mangelhaft oder der Inhalt negativ für die Gemeinden“. Es treffe nicht zu, dass gleiche Vorschläge je nach Einbringer anders behandelt würden. Bei der Hunde-DNA habe die Opposition das Gesetz abschaffen wollen, die Mehrheit habe nur die Strafen ausgesetzt. Auch der Entwurf zur Lebensmittelkennzeichnung von Foppa sei nicht derselbe gewesen, den sie später zusammen mit Manfred Vallazza durchgebracht habe. Der Rat gebe auch Gutachten zu Beschlüssen der Regierung ab, die mitunter negativ, oft teilweise negativ oder positiv mit Auflagen seien. „An die Leine lassen wir uns jedenfalls nicht nehmen“, sagt Oberstaller.