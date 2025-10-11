„Noch immer spiegeln sich traditionelle Rollenbilder in der Arbeitswelt wider: Frauen arbeiten häufiger Teilzeit, übernehmen mehr Sorgearbeit und sind in Führungspositionen unterrepräsentiert“, so Hofer. <BR \/><BR \/>Auch Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller pflichtet bei, dass Mädchen das Recht hätten, gleich wie Jungen behandelt zu werden. Höller und Hofer fordern daher mehr Mitsprache für Mädchen in Politik und Gesellschaft, den Schutz vor Diskriminierung, Gewalt und Frühverheiratung sowie den Zugang zu Bildung und Berufsorientierung. „Wenn wir Mädchen stärken, profitieren ganze Gesellschaften“, so Hofer und Höller abschließend. <BR \/><BR \/>Auch die SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard meldet sich anlässlich des Weltmädchentags zu Wort und gibt zu bedenken, dass Benachteiligung nicht nur jene Länder betreffe, in denen Frauen offen diskriminiert werden, sondern auch in Südtirol „auf subtile, wenig offensichtliche und kaum wahrnehmbare Weise stattfindet.“