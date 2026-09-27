Im Winter 2026\/27 steht sie erstmals allen 346 Lawinenkommissionen der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino zur Verfügung. Die Finanzierung für die ersten fünf Jahre haben der Euregio-Vorstand und die Euregio-Versammlung bei ihren Sitzungen am 26. September in Innsbruck gesichert. Weitere Höhepunkte des Tages waren die Vorstellung des Euregio-Wimmelbuchs für Kinder und der Besuch beim EuregioSprintChampion in der Maria-Theresien-Straße.<BR \/><BR \/><BR \/>Mit dem neuen System können die Kommissionsmitglieder das Lawinenrisiko einfacher einschätzen, direkt vor Ort Beobachtungen eintragen, Beurteilungen erstellen und den Entscheidungsträgern empfohlene Maßnahmen – etwa Sperrungen von Straßen oder Skipisten – mitteilen.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Euregio-Präsident, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle betont: „Mit dieser Zusammenarbeit schützen wir Menschen und Infrastrukturen in den Bergen noch stärker: Mit dem Multifunktionstool können die Kommissionsmitglieder Lawinenrisiken noch effizienter einschätzen und ihrer hohen Verantwortung gerecht werden.“<BR \/><h3>\r\nStart am 20. Oktober<\/h3>Das System wird in der kommenden Wintersaison erstmals eingesetzt. Es ist für den Einsatz auf Mobilgeräten optimiert und bietet auch ohne Netzempfang die Möglichkeit für Offline-Arbeiten. Ab 20. Oktober wird es im Rahmen von Schulungen nicht nur den Lawinenkommissionen der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino zur Verfügung gestellt, sondern auch in anderen österreichischen Bundesländern.<BR \/><BR \/><BR \/>Über Grenzen hinweg entwickelt sich die Euregio zu einem „echten Kompetenzzentrum für Sicherheit am Berg“. Davon sind auch die Landeshauptleute aus Südtirol, Arno Kompatscher und aus dem Trentino, Maurizio Fugatti überzeugt. Kompatscher sagte: „Lawinen unterliegen überall den gleichen Gesetzen der Physik. Es schien uns konsequent, ihre Risiken einheitlich zu bewerten.“ Fugatti betont: „Immer mehr Menschen arbeiten und erholen sich in den Bergen und nutzen dabei digitale Hilfsmittel. Darauf wollen wir praktische Antworten geben.“ Weitere Beispiele seien der Euregio-Wetterbericht und die Euregio-Wandertools.<BR \/><BR \/><BR \/>Pro.Lawinen.Report wurde im Rahmen des über das Interreg-Programm der EU finanzierte Euregio-Projekt Cairos entwickelt. Es brachte auch die Lawinenszenariokarten und eine gemeinsame Ausbildung der Lawinenkommissionen hervor.