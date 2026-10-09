<BR \/>Es ist das vierte Wahlgesetz in 20 Jahren: Nach dem „Porcellum“, dem „Italicum“ und dem zuletzt gültigen „Rosatellum“ kommt ab dem nächsten Jahr das „Stabilicum“ zum Einsatz – oder „Melonellum“, wie es von den Reformkritikern genannt wird. <h3>\r\nStatt Mischsystem reine Verhältniswahl<\/h3>Beim neuen Wahlgesetz handelt es sich um ein reines Verhältniswahlsystem mit Mehrheitsbonus. Das heißt, die Parteien erhalten ihre Sitze im Parlament proportional zu ihrem Stimmenanteil. Erhält eine Partei oder Koalition 42 Prozent der Stimmen in beiden Kammern, bekommt sie einen Bonus in Form von zusätzlichen Sitzen: 70 im Abgeordnetenhaus und 35 im Senat. Die Anzahl ist jedoch gedeckelt und darf 220 Sitze (bzw. 55 Prozent) in der Abgeordnetenkammer und 113 (bzw. 56,5 Prozent) im Senat nicht überschreiten. <BR \/>Ziel dieser neu eingeführten Siegerprämie ist es, stabilere Mehrheiten zu schaffen. Erreicht keine Partei oder Koalition die 42 Prozent, gibt es auch keinen Mehrheitsbonus. <h3>\r\nEinzugshürden bleiben bestehen<\/h3>Um eine Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, sind auch im „Stabilicum“ Prozenthürden für den Einzug ins Parlament vorgesehen. Koalitionen müssen italienweit mindestens zehn Prozent der Stimmen erreichen, einzelne Parteien und Listen drei Prozent. Für sprachliche Minderheiten gelten weiterhin Sonderregelungen.<h3>Stimmzettel – Rückkehr der Vorzugsstimmen<\/h3>Der Stimmzettel ändert deutlich sein Aussehen. Wähler setzen ein Kreuz beim Symbol ihrer bevorzugten Partei und können zusätzlich bis zu drei Vorzugsstimmen vergeben. Diese werden aus einer Liste mit sieben Kandidaten ausgewählt, die von der jeweiligen Partei aufgestellt wird – der Spitzenkandidat (Listenführer) gilt als „blockiert“. Erhält die Partei in einem Wahlkreis nur ein Mandat, fällt dieses automatisch an ihn. Die Liste muss eine Geschlechterquote von 40\/60 einhalten. Unter der Liste mit den sieben Namen stehen weitere Kandidaten, die im Falle eines Mehrheitsbonus ins Parlament katapultiert werden. <h3>\r\nPremier steht vorher fest <\/h3>Die Parteien und Koalitionen müssen bereits vor der Wahl bekanntgeben, wen sie dem Staatspräsidenten als Ministerpräsidenten vorschlagen wollen. Der Name des Spitzenkandidaten wird zusammen mit dem Wahlprogramm hinterlegt.<h3>\r\nAuslandswahl <\/h3>Die Auslandsitaliener wählen künftig in größeren Wahlkreisen: Für die Abgeordnetenkammer werden die bisherigen vier Auslandswahlkreise auf zwei zusammengelegt (Europa und außereuropäisch), für den Senat gibt es nur noch einen einzigen Auslandswahlkreis.<h3>\r\n„Fuorisede“-Wähler<\/h3>Mit dem „Stabilicum“ können Wähler unter bestimmten Voraussetzungen auch außerhalb ihrer Heimatgemeinde ihre Stimme abgeben. Dies gilt für Personen, die sich aus Studien-, Arbeits- oder Gesundheitsgründen in einer anderen Region aufhalten und dort voraussichtlich mindestens neun Monate leben. Sie wählen dabei die Listen und Kandidaten ihres Aufenthaltsortes und nicht jene ihrer Heimatgemeinde.<h3>\r\nDie Südtiroler Sonderregeln<\/h3>Hierzulande gelten besondere Regeln: Obwohl das „Stabilicum“ ein reines Verhältniswahlsystem einführt, bleiben in Trentino-Südtirol für die Wahl des Parlaments die Einpersonenwahlkreise erhalten. Das bedeutet, wer in diesen Wahlkreisen die meisten Stimmen holt, zieht direkt nach Rom.<BR \/>Südtirol ermittelt drei Senatoren in den drei neu zugeschnittenen Senatswahlkreisen Bozen (Bozen Leifers), Meran (mit Unterland) und Brixen und zwei Abgeordnete für die Kammer in den Wahlkreisen Nord und Süd. Zusätzlich gibt es einen übergeordneten regionalen Wahlkreis, der ganz Trentino-Südtirol umfasst.