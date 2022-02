Mehrere Länder lockern Corona-Beschränkungen

Mehrere Länder haben mit der Lockerung von Corona-Beschränkungen begonnen. In Italien hat der Ministerrat grünes Licht für eine Reihe von Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gegeben. In Frankreich wurden am Mittwoch angesichts rückläufiger Infektionszahlen Kapazitätsbeschränkungen für Sport- und Kultureinrichtungen aufgehoben. Die Schweiz will trotz deutlich höherer Infektionszahlen bald sämtliche Schutzmaßnahmen aufheben. In Deutschland nimmt die Debatte Fahrt auf.