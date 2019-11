Mehrere Schulkinder sterben bei Explosion in Afghanistan

9 Kinder sind im Norden Afghanistans bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Mine laut Polizeiangaben ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt worden, teilten Mitglieder des Provinzrates von Takhar am Samstag mit. Die Kinder seien im Distrikt Darkad zu Fuß auf dem Weg in die Schule gewesen, als der Sprengsatz detonierte.