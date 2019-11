Mehrere Tote bei Angriffen auf Kontrollposten in Thailand

Bei Angriffen mutmaßlicher muslimischer Rebellen sind am Dienstagabend im Süden Thailands mindestens 15 Menschen getötet worden. 4 weitere Menschen seien bei den Attacken auf 2 mit Freiwilligen besetzte Kontrollposten in der Provinz Yala verletzt worden, sagte Armeesprecher Pramote Prom-in am Mittwoch. 12 Menschen seien an Ort und Stelle gestorben, 3 weitere im Spital.