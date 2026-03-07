Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj feuerte die russische Armee 29 Raketen und 480 Drohnen auf die Ukraine ab. Die Angriffe hätten sich auch gegen die Energieinfrastruktur und Bahnanlagen in der Ukraine gerichtet. Selenskyj forderte die Verbündeten vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs auf, dem Land weitere militärische Unterstützung bereitzustellen.<BR \/><BR \/>Die Menschen in Charkiw kamen beim Angriff auf einen fünfstöckigen Wohnblock ums Leben, der komplett zerstört wurde. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie Rettungskräfte in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern suchten. Laut dem Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, waren unter den zehn Verletzten zwei Buben im Alter von sechs und elf Jahren und eine 17-jährige Jugendliche.<BR \/><BR \/>In der Stadt Tschugujiw in der Region Charkiw wurde nach Angaben von Bürgermeisterin Galyna Minajewa zwei Menschen bei einem Drohnenagriff auf ein Gebäude im Stadtzentrum verletzt.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Mensch wurde in der Region Dnipropetrowsk getötet. Laut Gouverneur Oleksandr Ganscha wurde die Region in der Nacht rund 20 Mal mit Drohnen, Artillerie und Raketen attackiert.<h3>\r\nBaby verletzt<\/h3>In der Region Sumy an der Grenze zu Russland wurde ein 24-jähriger Mann in seinem Auto bei einem Drohnenangriff getötet. In der südlichen Region Saporischschja wurde laut Behörden ein Baby bei einem russischen Drohnenangriff verletzt. In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben der örtlichen Behörden drei Menschen verletzt.<BR \/><BR \/>Von der russischen Seite hieß es, das Militär habe „massive Hochpräzisionsschläge“ gegen militärische Ziele in der Ukraine ausgeführt. Angriffe auf die zivile Infrastruktur weist die russische Seite für gewöhnlich zurück. Die russische Armee teilte mit, mehr als 120 Drohnen in der Nacht abgefangen zu haben.