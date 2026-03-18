Bei den Angriffen in Beirut, die teilweise ohne vorherige Evakuierungswarnung erfolgten, starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch mindestens zwölf Menschen. Einer der Toten war nach Senderangaben ein Abteilungsleiter des Hisbollah-nahen Senders Al-Manar.<BR \/><BR \/>Bei den Luftangriffen auf das Beiruter Zentrum wurden den Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums zufolge zudem mehr als 40 Menschen verletzt. Die Angriffe trafen drei dicht besiedelte Viertel, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten.<BR \/><BR \/>In der weiter südlich gelegenen Küstenstadt Sidon wurde ein Auto getroffen. Zwei Menschen, darunter ein Rettungshelfer des Zivilschutzes, wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums getötet.