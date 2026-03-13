Der Uni-Campus liegt am Rand der südlichen Vororte Beiruts. Das Gebiet gilt als Hochburg der pro-iranischen Hisbollah. Donnerstagnachmittag griff die israelische Armee auch mitten im Zentrum von Beirut an.<BR \/><BR \/>„Was heute an der Fakultät für Naturwissenschaften geschehen ist, ist ein Verbrechen, das nach allen Maßstäben zu verurteilen ist“, erklärte der libanesische Präsident Joseph Aoun nach dem Angriff auf die Universität. Es sei „ein neues Kapitel der gezielten Angriffe auf Zivilisten.“<h3>\r\n„Terroristische Infrastruktur“ angegriffen<\/h3>Durch mehrere Angriffe wurde ein Gebäude im Zentrum der libanesischen Hauptstadt getroffen, wie AFP-Journalisten beobachteten. Auf Bildern von AFPTV war zu sehen, wie dunkler Rauch über dem Zentrum Beiruts aufstieg. Die israelische Armee bestätigte, dass sie „terroristische Infrastruktur“ der pro-iranischen Hisbollah-Miliz angegriffen habe. Auch ein Büro einer mit der Hisbollah verbundenen Finanzgesellschaft wurde laut AFP-Reportern getroffen.<BR \/><BR \/>Zuvor hatte die israelische Armee die Bevölkerung dazu aufgerufen, das Zentrum von Beirut zu verlassen. Es war der erste Angriff auf die Innenstadt von Beirut mitten am Tage seit Beginn des Iran-Krieges.<BR \/><BR \/>ANI meldete außerdem mehrere weitere israelische Angriffe auf Gebiete im Süden des Landes. Die israelische Armee hatte den Evakuierungsaufruf für den Südlibanon ausgedehnt.