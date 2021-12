Mehrheit der Briten erwartet 2022 neuen Premierminister

Johnson ist seit Juli 2019 Premierminister, bei einer vom Brexit-Streit gekennzeichneten vorgezogenen Unterhauswahl wurde er im Dezember 2019 mit einer satten Mehrheit im Amt bestätigt. Die nächste Parlamentswahl muss erst Ende 2024 stattfinden.Am Sonntagabend war in der britischen Zeitung „The Guardian“ ein Foto aufgetaucht, das Johnson und seine Partnerin mit ihrem neugeborenen Sohn an einem mit Käse und Wein gedeckten Tisch zusammen mit 2 weiteren Personen zeigt. In der Nähe steht ein weiterer Tisch mit 4 Personen, etwas weiter weg befindet sich eine Gruppe mehrerer Menschen um einen Stehtisch herum, auf dem Weinflaschen stehen. Das Foto wurde laut Guardian im Mai 2020 aufgenommen – also zu einem Zeitpunkt, als die britische Regierung vorgeschrieben hatte, dass private Treffen nur mit einer anderen Person möglich seien und dabei ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten sei.Der stellvertretende Premierminister Dominic Raab wies eine Verletzung der Regeln zurück, weil es kein privates Treffen gewesen sei. Der Garten in der Downing Street, in dem das Foto aufgenommen wurde, werde als Arbeitsplatz benutzt. „Das ist nicht gegen die Vorschriften.“ Das Foto sei nach einer Pressekonferenz aufgenommen worden und zeige Menschen in Anzügen.Bei einem wichtigen Stimmungstest vergangene Woche hatten Boris Johnson und seine Konservative Partei eine schwere Niederlage erlitten. Bei der Nachwahl im ländlichen North Shropshire setzte sich die Kandidatin der Liberaldemokraten, Helen Morgan, durch und nahm den Tories eine Region weg, die sie seit fast 200 Jahren fest in ihrer Hand hatten. Neben Schlagzeilen über die kostspielige Renovierung von Johnsons Wohnung sorgten Berichte über angebliche Partys seiner Mitarbeiter während des Lockdowns in der Weihnachtszeit 2020 für Aufsehen.Johnson war jüngst bei einer Parlamentsabstimmung über die Verschärfung der Corona-Maßnahmen mit einer breiten Rebellion innerhalb seiner Konservativen konfrontiert.

apa/reuters