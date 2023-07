„ Deshalb behaupten nicht wenige, dass er es so nicht enden lassen möchte. Und im Herbst noch einmal in den Ring steigen wird. „Zu fleiß!“ Sozusagen. ” — Günther Heidegger

[email protected]

Der Strafenhagel prasselt weiter auf Luis Durnwalder nieder. Unerbittlich. Am gestrigen Donnerstag wurde Südtirols Landeshauptmann a. D. zum – keine Ahnung wievielten Mal – vom Rechnungshof verurteilt. Diesmal wegen Imageschaden an der öffentlichen Verwaltung. Mit anderen Worten: Luis Durnwalder hat Südtirols Ansehen in den Dreck gezogen.Jetzt steht es mir nicht zu, Gerichtsurteile zu bewerten. Aber eines darf ich schon. Mir mein eigenes Urteil bilden. Und das ist eindeutig. Luis Durnwalder war sicher nicht perfekt. Aber als Landeshauptmann war er ein Trumpf für dieses Land. Der immer wieder gestochen hat. Und jetzt das!Auch deshalb behaupten nicht wenige, dass er es so nicht enden lassen möchte. Und im Herbst noch einmal in den Ring steigen wird. „Zu fleiß!“ Sozusagen. Diese Rederei hat sich aber nun endgültig erledigt. Denn mit einem derartigen Vorstrafenregister ist eine Kandidatur schon rein rechtlich nicht mehr möglich. Schade. Meine Stimme hätte er bekommen.