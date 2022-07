Meloni behauptet sich bei Verhandlung im Mitte-Rechts-Lager

Die Partei, die im Rahmen der Koalition die meisten Stimmen erhält, soll den Premierminister stellen. Damit hofft die 45-jährige Meloni, Italiens erste Premierministerin zu werden.Melonis Partei kann laut den jüngsten Umfragen bei der vorgezogenen Parlamentswahl mit 23 bis 25 Prozent der Stimmen rechnen. Die bereits bei der Parlamentswahl im Jahr 2018 geltende Koalitionsregel, derzufolge die erfolgreichste Partei der Koalition den Premier bestimmen soll, bleibt erhalten, wie Meloni mit Nachdruck fordert. Sie konnte sich damit gegenüber dem Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini und dem Gründer der Forza Italia, Silvio Berlusconi, durchsetzen.„Die Italiener entscheiden: Wer auch nur eine Stimme mehr bekommt, bestimmt, wer Italien in den nächsten 5 Jahren regieren wird“, betonte Salvini. Jede Partei der Koalition wird allein mit ihrem eigenen Symbol antreten und die erfolgreichste Liste, gemessen an der Anzahl der Stimmen, wird den Nachfolger von Premier Mario Draghi bestimmen, sollte sich die Mitte-Rechts-Allianz bei der Wahl durchsetzen.Die Verbündeten verpflichteten sich auch, eine Verhandlungsrunde über das Wahlprogramm zu eröffnen und eine einheitliche Liste für die Wahlkreise im Ausland vorzulegen. Der gemäßigte Flügel der Forza Italia lehnt ein Bündnis mit den Fratelli d'Italia ab, die für neue EU-Verträge eintreten und einen harten Anti-Migrationskurs fahren. 9 Abgeordnete haben die Partei bereits verlassen, darunter 3 Minister.Berlusconi hält Meloni für eine glaubwürdige Anwärterin für den Premierposten. „Meloni, wie Matteo Salvini, wie so viele Vertreter der Forza Italia und der anderen Parteien der Koalition, haben die besten Karten in der Hand und das Prestige, um eine hochkarätige Regierung zu führen, die in der Welt glaubwürdig und fest mit Europa und dem Westen verbunden ist. Die 3 großen politischen Kräfte der Mitte-Rechts-Allianz sind alle zahlenmäßig notwendig, damit wir diese Wahlen gewinnen und das Land regieren können“, betonte Berlusconi im Interview mit der Tageszeitung „Quotidiano Nazionale“ (Donnerstagsausgabe).Anders sieht die Lage der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) aus. „Die Stimme, die die Italiener am 25. September abgeben werden, ist kein Like unter einem Post, das man, wenn man es später bereut, löschen kann. Diejenigen, die für die Rechten stimmen und dann feststellen, dass sie sich geirrt haben, werden mit dieser Regierung fünf Jahre lang auskommen müssen“, warnte der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Enrico Letta. „Wer uns wählt, wählt eine politische Kraft, die Italien in den nächsten 5 Jahren im Einklang mit dem vereinten Europa regieren wird“, erklärte Letta.Die Parteien im Mitte-Links-Lager treten derzeit noch zersplittert auf. Sowohl PD-Chef Letta als auch Ex-Premier Matteo Renzi, Vorsitzender der Mitte-Links-Partei Italia Viva, wollen als Spitzenkandidaten für den Premierposten ins Rennen ziehen. An der Spitze einer „Republikanischen Front“, die Draghis Programm umsetzen will, steht Ex-Industrieminister Carlo Calenda, Chef der Splitterpartei Azione. Den Mitte-Links-Kräften werden wenig Chancen eingeräumt, sich gegen die Mitte-Rechts-Allianz zu behaupten.