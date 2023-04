Meloni bestreitet Probleme mit Wiederaufbauplan

Verhandlungen mit Brüssel

Die dritte Tranche, 19 der rund 200 Milliarden Euro, die für Italien vorgesehen sind, wurde nicht wie vorgesehen Ende März ausbezahlt. Italien ist der größte Nutznießer des Mega-Konjunkturprogramms und steht damit unter besonderer Beobachtung. Das meiste Geld aus dem Plan „Next Generation EU“ für Rom sind sehr günstige Kredite, gut ein Drittel sind Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.Melonis Kabinett muss jetzt glaubhaft zeigen, wie die im Plan vereinbarten Fristen für die verschiedenen Projekte bis 2026 eingehalten werden können. Bisher wurden nur fünf der insgesamt 13 bis März vorgesehenen Ziele erreicht. Meloni muss deutlich machen, wie es Italien gelingen kann, das Geld aus Brüssel so zu investieren, dass das seit Jahren wachstumsschwache Land langfristig profitiert. Die EU-Kommission hatte Italiens Plan zwar bereits 2021 genehmigt, doch standen damals noch nicht alle konkreten Projekte fest.Umstritten sind vor allem Pläne der Regierung, das Stadion „Franchi“ in einem der teuersten Stadtviertel von Florenz zu renovieren. Zwar zahlt Italien die Sanierung aus dem Budget, EU-Gelder sollen aber für Begleitmaßnahmen in der Umgebung des Stadions verwendet werden. Auch der geplante Bau eines Stadions bei Venedig löste Bedenken in Brüssel aus.Die Diskussion wirft auch ein Schlaglicht auf Italiens Ausgabekapazitäten: Riccardo Molinari, Fraktionschef der mitregierenden Lega-Partei in der Abgeordnetenkammer, betonte zuletzt, Italien solle erwägen, einige der EU-Darlehen nicht mehr in Anspruch zu nehmen, da es Schwierigkeiten habe, sie auszugeben. Europaminister Raffaele Fitto gab vergangene Woche zu, dass einige im Plan enthaltene Projekte bis 2026 nicht abgeschlossen werden könnten.Um etwas Flexibilität zu gewinnen hatte Fitto zuvor erklärt, dass die Regierung mit Brüssel verhandle, um einige Vorhaben des ursprünglichen Konjunkturprogramms zu ändern. Diese würden durch weniger ehrgeizige Programme ersetzt, die rechtzeitig fertiggestellt werden können, während die ursprünglichen Programme durch separate EU-Mittel finanziert werden könnten, die bis 2029 ausgegeben werden sollen.In Brüssel dürfte die Nervosität groß sein. Denn von der Bilanz des Coronafonds wird abhängen, ob es einen Anschlussfonds für grüne Investitionen auf EU-Ebene geben wird. Die seit Oktober amtierende Regierungschefin Meloni kann es sich Beobachtern zufolge nicht erlauben, die EU-Gelder aus Brüssel zu verlieren. Zwar versucht sie, die Probleme der Vorgängerregierung von Mario Draghi anzulasten. Gleichzeitig weiß sie jedoch, dass die Zukunft ihrer Regierung und die Wachstumsaussichten Italiens von der Umsetzung des milliardenschweren Wiederaufbauplans abhängen könnten.