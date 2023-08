Meloni besucht Camorra-Hochburg bei Neapel

Meloni hatte den Besuch in Caivano angekündigt, nachdem eine Gruppenvergewaltigung zweier minderjähriger Mädchen durch Jugendbanden Empörung in Italien ausgelöst hatte. Eingeladen wurde die Regierungschefin nach Caivano vom örtlichen Pfarrer Maurizio Patriciello, der sich für soziale Projekte in der Gegend engagiert und deswegen unter Polizeischutz lebt. Die gesamte Gemeinde, die wegen der hohen Kriminalitätsrate und des florierenden Drogenhandels berüchtigt ist, versammelte sich um ihren Pfarrer.Eine Menschenmenge begrüßte Melonis Ankunft in der Kirche der Vorstadtsiedlung Parco Verde, dem Schauplatz der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung zweier Cousinen im Alter von 11 und 13 Jahren im vergangenen Monat. Das Treffen mit dem Priester dauerte 40 Minuten. Dabei rief Patriciello die Regierungschefin zum entschlossenen Kampf gegen Pornografie im Internet auf.In den vergangenen Jahren hatte Patriciello mit seinen Predigten auf Facebook und anderen Kampagnen immer wieder die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Problem der Camorra in der vom organisierten Verbrechen kontrollierten Gegend um Neapel gelenkt. So hatte er die italienischen Behörden zu sofortigen Maßnahmen zur Sanierung des schwerverseuchten Geländes aufgerufen, das auch „Feuerland“ (Terra dei Fuochi) genannt wird. Der Name leitet sich von den Hunderten von brennenden Mülldeponien ab, wo die sogenannte Öko-Mafia riesige Mengen von Haushalts- und Industriemüll sowie Sonderabfall illegal ablagert und verbrennt – mit gravierenden gesundheitlichen Folgen für die Bewohner.Nach dem Treffen mit Patriciello beteiligte sich die Regierungschefin an einer Sitzung mit den lokalen Ordnungshütern. Am Mittwoch hatte Meloni im Vorfeld ihres Besuchs Morddrohungen erhalten. Italien ist zuletzt von mehreren Fällen von Gruppenvergewaltigungen erschüttert worden.