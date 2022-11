Meloni debütierte mit kleiner Tochter auf internationaler Bühne

Babys stillen im Sitzungssaal

Die 45-jährige Meloni, die versprochen hat, sich trotz ihrer institutionellen Verpflichtungen nicht längere Zeit von ihrer Tochter zu trennen, beschloss, das Kind zum Gipfeltreffen mitzunehmen. Während die im Oktober zur ersten italienischen Regierungschefin ernannte Meloni Gespräche mit US-Präsidenten Joe Biden und anderen Großen der Welt führte, verbrachte Ginevra ihre Zeit mit einer Babysitterin am Swimmingpool des Hotels, in dem die italienische Delegation logiert.Melonis Tochter hat bereits an anderen öffentlichen Events an der Seite ihrer Mutter teilgenommen. So saß sie unter den Zuschauern im Saal des Quirinals, dem Präsidentensitz in Rom, in dem am 22. Oktober Meloni als Regierungschefin vereidigt wurde. Das blonde Mädchen wurde von Melonis Lebensgefährten, dem TV-Journalisten Andrea Giambruno, während der Zeremonie an der Hand gehalten und wurde zum Star des Tages.„Mit ihrer Entscheidung, die Tochter zum G20 mitzunehmen, hat Meloni bewiesen, dass es möglich ist, auch als Premierministerin ihre Rolle als Mutter nicht aufzugeben. Leider leben wir immer noch in einer Gesellschaft, die dazu neigt, das Familien- und Elternleben klar vom Berufsleben zu trennen und diejenigen zu bestrafen, die gezwungen sind, diese beiden Aspekte miteinander zu vereinbaren. All dies muss sich ändern“, kommentiert Chiara Caucino, die Familienbeauftragte der norditalienischen Region Piemont.Italienische Parlamentarierinnen dürfen inzwischen künftig ihre Babys in den Sitzungssaal in Rom mitnehmen und dort auch stillen. Das entschied ein Parlamentsausschuss am Dienstag. Für die Mütter werde ein eigener kleiner Bereich in der letzten Reihe vorgesehen, in dem sie stillen können. Eine Regelung, wonach bei den Sitzungen und Abstimmungen nur Abgeordnete im Saal sein dürfen, werde demnach modifiziert, damit die kleinen Kinder mitgenommen werden können.