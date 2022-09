Meloni: Eine „unantastbare Regierung“ – Zu Selenskyj: „Zählen Sie auf uns“

Foto: © ANSA / TWITTER VOLODYMYR ZELENSKY

Große Aufgaben, große Namen

Wolodymyr Selenskyj hatte Meloni zu ihrem Sieg gratuliert, ihr für die „Unterstützung“ gedankt und mitgeteilt, er rechne mit einer „fruchtbaren Zusammenarbeit“.Melonis Antwort auf Twitter: „Sie wissen, dass Sie auf unsere loyale Unterstützung für die Sache der Freiheit des ukrainischen Volkes zählen können.“Meloni bedankte sich aber auch bei denjenigen, die ihr herzliche Botschaften für ihre Arbeit geschickt haben, wie der polnische Premierminister Morawiecki, der tschechische Premierminister Petr Fiala und die britische Premierministerin Liz Truss.Den internationalen Beziehungen werde große Aufmerksamkeit gewidmet, und das sei auch der Grund, warum Meloni in den vielen Gesprächen gestern klar gesagt habe: „Ich will eine Regierung mit hochkarätigen, unangreifbaren Persönlichkeiten, auch politischen, die mich in Italien und im Ausland gut aussehen lassen. Das bereitet mir keine Probleme und provoziert keine Zensur und keine unnötigen polemischen Auseinandersetzungen, die wir nicht brauchen“, schreibt etwa der „Corriere della Sera“. Die Situation sei so schwierig, dass man sich Fehltritte nicht leisten könne – besonders keine, die das ohnehin klamme Budget sprengen.Das verfügbare Geld in Italien ist knapp. Die erste Amtshandlung der Regierung wird dem Haushaltsgesetz gelten müssen. Aller Augen in der EU sind besonders darauf gerichtet. Dass man sich in Rom dessen bewusst sei, melden italienische Medien übereinstimmend.Am Nachmittag hat Meloni Antonio Tajani empfangen, der äußerte sich gegenüber dem „Corriere“ so: „Wir haben nicht über Namen gesprochen, sondern über die Methode. Wir brauchen Minister mit einem hohen Profil und Prestige. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten, indem wir Unterstützung und Fachwissen anbieten. Ich habe mit von der Leyen und Metsola gesprochen und ihnen versichert, dass FI in der Regierung eine pro-europäische und verantwortungsvolle Rolle spielen wird.“