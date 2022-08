Meloni: „Einziges Argument der Linken ist zu behaupten, dass ich ein Monster bin“

Giorgia Meloni gibt sich siegessicher und schießt ein Selfie mit ihren Anhängern. - Foto: © APA/afp / VINCENZO PINTO

Luigi Di Maio warnt vor einem Wirtschaftskrieg in vollem Umfang. - Foto: © ANSA / Pasquale Bove

„Ich glaube nicht an Frauenquoten, ich habe nie daran geglaubt“, antwortete Meloni auf die Frage, ob es in einer möglichen Regierung unter ihrer Führung viele Ministerinnen geben würde.Sie denke nicht an eine Ministerliste ihrer Regierung. „Ich denke erst einmal ans Gewinnen“, betonte die Römerin bei einer Wahlveranstaltung am Freitagabend.Sollte die Mitte-Rechts-Koalition die Parlamentswahlen gewinnen und ihre Partei Brüder Italiens (Fratelli d'Italia/FdI) stärkste Einzelkraft werden, würde es laut Meloni keinerlei Grund geben, weshalb Staatspräsident Sergio Mattarella sie nicht als Premierministerin beauftragen sollte.Meloni wäre in diesem Fall die erste Ministerpräsidentin in Italiens republikanischer Geschichte. Wegen des Gedankens, Italien zu regieren, könne sie nicht schlafen, gab die 45-Jährige zu.Meloni sparte nicht mit Attacken gegen die Mitte-Links-Kräfte. „Die Mitte-Rechts-Parteien sprechen über das Wahlprogramm. Die Linkskräfte tun dagegen nichts anderes, als uns zu diskreditieren. Das einzige Argument der Linken ist zu behaupten, dass ich ein Monster bin. Ich verstehe, dass sie verzweifelt sind“, erklärte die italienische Politikerin.Einen scharfen Angriff richtete Meloni gegen Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta. „Er scheut sich nicht davor, Italien im Ausland zu diskreditieren“, erklärte Meloni, die auch Außenminister Luigi Di Maio kritisierte.Dieser hatte am Freitag gesagt, dass der wahrscheinliche Machtantritt der Rechten „einen Wirtschaftskrieg in vollem Umfang“ in Italien auslösen würde. Di Maios Worte seien „unwürdig“, protestierte Meloni.