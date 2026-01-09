Dies sei Teil der Bemühungen, das Wirtschaftswachstum des Landes anzukurbeln.<BR \/><BR \/>Die Ministerpräsidentin räumte ein, dass hohe Energiepreise eine große Belastung für Bürger und Unternehmen darstellen. Der italienische Staat habe deshalb 60 Milliarden Euro bereitgestellt.<BR \/><BR \/>Bei ihrer traditionellen Neujahrspressekonferenz erklärte Meloni, dass sie sich bei der Vorstellung ihrer politischen Pläne für 2026 auf „Wachstum und Sicherheit“ konzentrieren werde. <BR \/><BR \/>„Das Thema Wachstum ist für mich in diesem Jahr neben der Sicherheit ein weiterer wichtiger Schwerpunkt. Was muss getan werden? Meiner Meinung nach drei Dinge: die Beschäftigung weiterhin fördern, daran arbeiten, die Energiepreise zu senken, und Investitionen unterstützen“, erklärte Meloni.