Unter den derzeitigen Regeln für die Staatsausgaben könne Italien Familien und Unternehmen nicht ausreichend unterstützen, warnte Meloni. Ein von Meloni angekündigtes Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen liegt inzwischen in Brüssel vor. Darin verweist die italienische Regierungschefin auf die Auswirkungen der Inflation auf die Staatsausgaben. Die EU-Kommission erwiderte darauf, dass den Mitgliedstaaten bereits zusätzliche Flexibilität eingeräumt worden sei.<h3>\r\nSorge wegen Inflationsanstieg<\/h3>Das Thema stand im Mittelpunkt eines rund zweistündigen Treffens im Amtssitz der Regierung in Rom am Donnerstagnachmittag. Dabei ging es auch um die nächsten Schritte bei der Vorbereitung des Haushalts, insbesondere um das erwartete Dokument zur öffentlichen Finanzplanung.<BR \/>Die italienische Regierung argumentiert, der europäische Fiskalrahmen lasse der EU-Kommission Spielraum, relevante Faktoren bei der Bewertung der Einhaltung der Ausgabenregel zu berücksichtigen. Die Frage sei dringend und betreffe nicht nur Italien. Meloni regte an, das Thema beim nächsten Treffen der EU-Finanzminister am 9. Oktober zu erörtern.<BR \/><BR \/>In Brüssel stößt der Vorstoß aus Rom auf Zurückhaltung. Italien habe bereits die sogenannte NEC, die Ausnahmeklausel für Energie und Verteidigung, erhalten, heißt es aus Kommissionskreisen. Es sei zu früh, weitere Spielräume zu nutzen, zumal dies bedeuten würde, den gesamten Rahmen erneut zur Diskussion zu stellen.<BR \/><BR \/>Der Anstieg der Preise und die höheren Renditen italienischer Staatsanleihen bereiten dem Finanzministerium unterdessen Sorgen. „Ganz ehrlich muss ich Ihnen sagen: Es wird ein schwieriges Haushaltsgesetz“, räumte Vizefinanzminister Maurizio Leo ein. Er hoffe, dass die EU die Situation verstehe und Italien entgegenkomme.