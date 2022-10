Meloni gewinnt Vertrauensvotum

Am Mittwoch Abstimmung im Senat

So gewann die Chefin der Partei „Fratelli d Italia“ (FdI – Brüder Italiens) die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer mit 235 Stimmen und 154 Gegenstimmen.5 Abgeordnete enthielten sich, darunter die 3 SVP-Parlamentarier Manfred Schullian, Renate Gebhard und Dieter Steger. SVP-Obmann Philipp Achammer hatte bereits angekündigt, dass sich die Südtiroler Volkspartei in der Vertrauensabstimmung enthalten werde.„Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich in ihrer Regierungserklärung überaus deutlich zur Wiederherstellung jener autonomen Kompetenzen des Landes Südtirol geäußert, welche 1992 zur Streitbeilegungserklärung geführt haben. Das ist ein wichtiger Schritt“, so Achammer im STOL-Interview. Am Mittwoch unterzieht sich die 45-jährige Meloni einer weiteren Vertrauensabstimmung im Senat. Da Melonis Mitte-Rechts-Koalition auch in dieser Parlamentskammer über eine breite Mehrheit verfügt, dürfte die Abstimmung für sie reibungslos verlaufen. Danach kann die Regierung, die aus den Parlamentswahlen am 25. September hervorgegangen war, ihren Kurs aufnehmen.Die 45-jährige Römerin hatte am Sonntag formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Mario Draghi übernommen. Am Samstag hatte sie ihren Amtseid als Ministerpräsidentin abgelegt. Sie führt die am weitesten rechts stehende Regierung Italiens seit 1946 an. Stellvertretende Regierungschefs sind Matteo Salvini und Antonio Tajani von Melonis Koalitionspartnern Lega und Forza Italia.