Meloni: Globalisierung ohne Regeln hat nicht funktioniert

Lega-Chef Matteo Salvini kritisierte unterdessen die Wirksamkeit der wegen des Ukraine-Krieges verhängten EU-Sanktionen. Mehrere Monate seien vergangen und die Menschen würden ihre „Rechnungen doppelt und 4-fach zahlen“, während sich nach 7 Monaten Krieg „Russlands Kassen mit Geld füllen“, sagte der Vorsitzende der Lega am Sonntag dem Radiosender RTL.„Der Mitte-Rechts-Block, dem wir angehören, bereitet sich darauf vor, die Parlamentswahlen am 25. September zu gewinnen und Italien 5 Jahre lang zu regieren: Wollen wir die Sanktionen gegen Russland beibehalten? Nun gut, aber Europa muss die Kosten für Unternehmen und Familien übernehmen“, forderte der Lega-Chef. Um eine „Wirtschaftskatastrophe“ zu vermeiden, sei ein „europäisches Schutzschild“ notwendig, forderte Salvini.Der Lega-Chef drängte die Regierung des scheidenden Premiers Mario Draghi, ein Hilfspaket für die von hohen Energiepreisen und Inflation belasteten Familien und Unternehmen zu verabschieden, auch wenn Italien damit sein Defizit erhöhen sollte. „Es ist besser, jetzt ein Hilfspaket in Höhe von 30 Miliarden Euro zu schnüren, als später 100 Milliarden Euro an Arbeitslosengeld zahlen zu müssen“, warnte Salvini.Die Worte des Lega-Vorsitzenden stießen auf Kritik. „Mit Wahlkampf-Slogans fügt Salvini Italiens Ansehen in Europa schweren Schaden zu“, kritisierte Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta. Diese Art des Wahlkampfes auf Kosten der Glaubwürdigkeit des Landes sei unverantwortlich, so Letta.