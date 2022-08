Meloni: „Ich bin keine Faschistin“

„Als wir 2012 die Fratelli d'Italia gründeten, gründeten wir sie mit erhobenen Haupt als Mitte-Rechts-Partei. Ich verstecke mich nicht. Wenn ich Faschistin wäre, würde ich sagen, dass ich eine Faschistin bin. Ich habe jedoch nie von Faschismus gesprochen, weil ich keine Faschistin bin“, sagte Meloni zur britischen Wochenzeitung „The Spectator“.„In der DNA der Fratelli d'Italia gibt es keine Nostalgie für Faschismus, Rassismus oder Antisemitismus. Stattdessen gibt es eine Absage an alle Diktaturen, vergangene, gegenwärtige und zukünftige“, sagte die Vorsitzende der Fratelli d'Italia. Auf der Titelseite der britische Wochenzeitung ist eine Karikatur der italienischen Politikerin mit der Überschrift „Ist Giorgia Meloni die gefährlichste Frau Europas?“ abgebildet.Meloni verteidigte die umstrittene Entscheidung, die dreifärbige Flamme in den Nationalfarben im Parteisymbol ihrer Partei zu belassen. Die sogenannte fiamma tricolore war einst das Parteisymbol des Movimento Sociale Italiano (MSI), der Nachfolgepartei der Faschistischen Partei. „Die Flamme im Symbol der Fratelli d'Italia hat nichts mit Faschismus zu tun, sondern ist die Anerkennung des Weges, den die demokratische Rechte in der Geschichte unserer Republik zurückgelegt hat. Und wir sind stolz darauf“, erklärte Meloni.Meloni sieht sich selbst und die von ihr geführte Partei näher an den Positionen des britischen Philosophen und Vertreters des traditionalistischen Konservatismus, Roger Scruton, als an Mussolinis revolutionärem Sozialismus. „Ich denke, die große globale Herausforderung, nicht nur in Italien, besteht heute zwischen denen, die die Identität verteidigen, und denen, die das nicht tun. Das ist es, was Scruton meint, wenn er sagt, dass man nicht unbedingt etwas Neues und Besseres schafft, wenn man etwas zerstört. Wenn ich Britin wäre, wäre ich wahrscheinlich eine Tory. Aber ich bin Italienerin“, sagte sie abschließend.Melonis Partei gehört einem Mitte-Rechts-Bündnis an, das in den Umfragen vor der Parlamentswahl am 25. September klar vorne liegt. Der Allianz gehören auch die rechtskonservative Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi sowie die rechte Lega von Matteo Salvini an. Meloni könnte im Fall eines Wahlsiegs des Mitte-Rechts-Bündnisses die erste italienische Regierungschefin werden.