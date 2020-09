Meloni in Bozen: „Wollen siegen, unsere Ideen nicht aufgeben“

Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatte die Parteizentrale aus Rom klare Anweisungen an den Bozner Ableger geschickt: Massenversammlungen sollen während des Wahlkampfs nicht stattfinden. Einige Unterstützer waren am Dienstag doch gekommen, darunter auch der Landtagsabgeordnete Alessandro Urzí.Meloni äußerte sich zuversichtlich: Ein vereintes Mitte-rechts-Lager mit Bürgermeisterkandidat Roberto Zanin hätte Chancen, in Bozen an Einfluss zu gewinnen; auch wegen der Zustände im Bahnhofspark.„Der Bürgermeister sagt, er habe nicht ausreichende Zuständigkeiten, um etwas zu ändern. Ich sehe das anders. Im Programm von Zanin sind verschiedene Handlungsoptionen enthalten“, sagte Meloni: von Tasern für Ordnungshüter über die Ausbildung der Stadtpolizei, mit besonders kritischen Situationen umzugehen, bis zu einer besseren Regelung für den „Daspo urbano“.Zum Verhältnis von „Fratelli d’Italia“ zur SVP meinte Meloni: „In einem Land wie diesem ist der Dialog fundamental. Wir wollen gewinnen. In einigen Punkten werden wir Lösungen finden müssen. Aber wir sind nicht bereit, unsere Ideen aufzugeben.“

d