Meloni in Tripolis: Gas und Migration im Fokus

Begleitet wurde Meloni vom italienischen Außenminister Antonio Tajani und Innenminister Matteo Piantedosi, teilte die Regierung in Rom mit.Meloni reiste nach Tripolis, um einen Deal zum Ausbau der Öl- und Gaslieferungen abzuschließen. Libyens Gas-Lieferungen nach Italien sollen verdoppelt werden. Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch die Migrationsproblematik. So will die italienische Regierung weiterhin die libysche Küstenwache unterstützen, die die Abfahrt von Migrantenbooten in Richtung Süditalien verhindern soll. Auch bilaterale Kooperation zwischen den beiden Ländern soll ausgebaut werden.Meloni wirbt für eine stärkere Zusammenarbeit Roms und der ganzen EU mit Libyen, um die Mittelmehrüberfahrten von Migranten und Flüchtlingen zu stoppen. In Libyen herrscht seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg. Schlepper nutzen das Chaos und die politische Instabilität aus.