Meloni könnte heute Auftrag zur Regierungsbildung erhalten – die Minister

Die mögliche Ministerliste

Roberto Calderoli soll Regionenminister werden

Die SVP will mit Entscheidung noch abwarten

Die beiden SVP-Politiker Manfred Schullian (links) und Julia Unterberger (rechts) im Parlament.

Nach den Konsultationen mit der Mitte-rechts-Koalition am Vormittag wird sich der Staatspräsident zurückziehen und entscheiden, ob er der Chefin der Fratelli d´Italia den Regierungsauftrag erteilen wird. Dies gilt aber als sicher und könnte bereits am heutigen Freitag passieren.Nicht ausgeschlossen wird auch, dass Meloni dem Präsidenten schon am morgigen Samstag die Ministerliste vorstellen wird. Die Vereidigung könnte dann ebenfalls morgen, oder spätestens am Montag stattfinden.Als Ministerpräsidentin einer Mitte-rechts-Koalition gilt Gioriga Meloni als gesetzt. Ihre Stellvertreter sollten aller Voraussicht nach Lega-Chef Matteo Salvini und Antonio Tajani von Forza Italia werden.Innenminister könnte Insidern zufolge Matteo Piantedosi werden, Verteidigungsminister Guido Crosetto, Außenminister Antonio Tajani und Minister für EU-Angelegenheiten Raffaele Fitto.Als Wirtschaftsminister scheint Giancarlo Giorgetti gesetzt zu sein. Und das für Südtirol wichtige Regionenministerium soll voraussichtlich an den Lega-Politiker Roberto Calderoli gehen.Am gestrigen Donnerstag traf Staatspräsident Sergio Mattarella auch die Autonomiegruppe, der die SVP angehört. Mattarella traf unter anderem den Präsidenten der Gemischten Fraktion in der Kammer, Manfred Schullian (SVP).Wie bereits die SVP-Senatorin Julia Unterberger (mehr dazu lesen Sie hier) versicherte auch Schullian, dass seine Fraktion zuerst die Ministerliste prüfen und erst dann eine Entscheidung treffen werde.„Wir werden darüber entscheiden, nachdem wir die Liste der Minister der neuen Regierung und das Programm gesehen haben“, sagte Schullian.Die Regierung Meloni werde jedoch sicher nicht das Vertrauen der Gemischten Fraktion erhalten. Eine Stimmenenthaltung sei jedoch noch möglich. „Im Gespräch mit dem Staatschef haben wir unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, was passieren könnte.Einen endgültigen Beschluss wird die SVP wohl kommende Woche in der Parteileitung treffen.