<BR \/><BR \/>Sie beklagte einen Versuch, die Geschichte der Italoamerikaner auszulöschen und ihren Platz in den USA zu leugnen. „Das werden wir nicht zulassen. Der Columbus Day wird nicht gestrichen – er bleibt“, so Meloni. <BR \/><BR \/>Sie dankte ausdrücklich US-Präsidenten Donald Trump dafür, dass er in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum Columbus Day wieder eingeführt habe. Der Columbus Day wird in den USA jedes Jahr am zweiten Montag im Oktober gefeiert.<BR \/><BR \/>Meloni zitierte eine Aussage Trumps: „Während wir das Erbe von Kolumbus feiern, würdigen wir auch den Beitrag unzähliger Italoamerikaner, die – wie er – unermüdlich zu unserer Kultur und Lebensweise beigetragen haben. Noch heute teilen die Vereinigten Staaten und Italien eine besondere Verbindung, die auf den zeitlosen Werten von Glaube, Familie und Freiheit beruht“.<BR \/><BR \/>Der italienische Seefahrer (1451-1506) war einer der ersten Europäer in der Neuen Welt und wird häufig als Entdecker Amerikas bezeichnet. Historiker und Bürgerrechtler kritisieren ihn für sein gewalttätiges Verhalten gegenüber den Ureinwohnern Amerikas und dafür, entscheidend zum Sklavenhandel beigetragen zu haben.<BR \/><BR \/>Meloni gilt als Vertraute von US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte die Regierungschefin am vergangenen Montag bei einem internationalen Gipfel im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh, bei dem es um eine Friedenslösung für den Nahen Osten ging, sehr gelobt.<BR \/><BR \/> „Sie ist eine schöne junge Frau“, sagte der 79-Jährige. „Es macht Ihnen nichts aus, wenn man Sie schön nennt, oder? Denn Sie sind es.“ Später ergänzte er, Meloni sei „unglaublich“ und werde in Italien sehr respektiert: „Sie ist eine sehr erfolgreiche Politikerin“.