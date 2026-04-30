Die erste Frau als Regierungschefin Italiens strebt an, eine volle fünfjährige Legislaturperiode ohne größere Umbildung zu vollenden. Trotz eines Rückschlags beim Justizreferendum im März gilt dieses Ziel weiterhin als erreichbar. <BR \/><BR \/>Am Samstag (2. Mai) wird die Regierung 1.288 Tage im Amt sein – einen Tag mehr als das vierte und letzte Berlusconi-Kabinett, das vom 8. Mai 2008 bis 16. November 2011 amtierte. Den Rekord hält bisher die zweite Berlusconi-Regierung mit 1.412 Tagen (11. Juni 2001 bis 23. April 2005).<h3>Meloni verfügt über komfortable Mehrheit im Parlament<\/h3>Stabilität ist ein zentrales Leitmotiv Melonis. Mit komfortablen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern hat Meloni ohne allzugroße Turbulenzen regiert. Kurzzeitig geriet die politische Stabilität ihres Kabinetts nach dem negativen Ausgang des Verfassungsreferendums zur Justiz Ende März jedoch ins Wanken. Nach Melonis Referendumsniederlage wurden innerhalb der Regierung Überlegungen zu Neuwahlen laut, die jedoch rasch wieder verworfen wurden.<BR \/><BR \/>Die 49-jährige Meloni kann jetzt auf den Rekord der längsten Amtszeit als Regierungschefin hinarbeiten. Die Rangliste der langlebigsten Regierungen der Republik wird weiterhin von Mitte-Rechts-Kabinetten dominiert. Auf Platz vier folgt die Regierung von Bettino Craxi (1983-1986), während die langlebigste Mitte-Links-Regierung unter Matteo Renzi (2014-16) mit 1.024 Tagen auf Rang fünf liegt.