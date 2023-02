Meloni: Putins Plan ist gescheitert

Vor einem Jahr habe Russland die Welt mit dem Einmarsch in das osteuropäische Land erschüttert, sagte die Rechtspolitikerin am Freitag zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs in einer Videobotschaft. Aber es sei Putin nicht gelungen, die Ukraine einzunehmen und zur Kapitulation zu zwingen.Italien stehe an der Seite des ukrainischen Volkes, das Meloni zufolge die Werte der Freiheit und der Demokratie verteidigt, auf denen die europäische Identität beruht. Es sei die Pflicht der „freien Welt“ auf einen „gerechten Frieden“ hinzuarbeiten.Meloni hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zuvor am Dienstag in Kiew besucht. Dort sagte sie der Ukraine weitere militärische, finanzielle und zivile Unterstützung zu.