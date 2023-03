Meloni ruft EU zu stärkerem Einsatz gegen Schlepperei auf

67 Tote bei Schiffsunglück

Der Appell wurde an die EU-Länder gerichtet, nachdem bei einem Schiffsunglück vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien mindestens 67 Menschen ums Leben gekommen sind. „Es ist von grundlegender und dringender Bedeutung, sofort konkrete, starke und innovative Maßnahmen zu ergreifen, um der illegalen Ausreise von Migranten entgegenzuwirken und sie zu verhindern, und zwar mit dringenden Finanzhilfen an die Herkunfts- und Transitländer, damit diese aktiv kooperieren“, schrieb Meloni in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief.Meloni führte am Dienstag ein Telefongespräch mit der tunesischen Premierministerin Najla Bouden Romdhane. Die italienische Regierungschefin wies insbesondere auf die Bereitschaft Italiens hin, Tunesien weiterhin finanziell zu unterstützen, auch gemeinsam mit der Europäischen Union, teilte Melonis Büro am Mittwoch mit.Die italienische Regierung arbeitet derzeit an einem Plan, um im Jahr 2023 500.000 „legale Migranten“ ins Land zu lassen. Dies kündigte Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida bei einem Pressetermin am Dienstag in Brüssel an. Die Zahl der Todesopfer des Flüchtlingsunglücks vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien steigt inzwischen weiter. Insgesamt 67 Leichen wurden bisher geborgen, darunter jene von 15 Minderjährigen. Nach weiteren Vermissten wird weiterhin gesucht.Die Särge mit den Leichen der Migranten, die bei dem Bootsunglück am Sonntag ums Leben gekommen sind, wurden in der Sporthalle der Stadt Crotone aufgebahrt. Zur Identifizierung verstorbener Angehörige trafen auch Verwandte der Migranten aus Österreich und Deutschland ein, teilte die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ mit. Bisher seien lediglich 28 Tote identifiziert worden, hieß es.