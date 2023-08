Meloni sagt Blaukrabbe den Kampf an

„Heute essen wir Blaukrabben. Hervorragend!“, schrieb Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida auf Facebook und postete ein Foto, auf dem Meloni ein Tablett mit Krustentieren in der Hand hält. Die beiden verbringen mit ihren jeweiligen Familien ihren Urlaub in der süditalienischen Adria-Region Apulien.Das Kabinett um Meloni erklärte nun den eingewanderten Schalentieren den Krieg und machte dafür 2,9 Millionen Euro locker. Wie bei einer Ministerratssitzung kürzlich beschlossen wurde, soll die Blaukrabbe verstärkt gefangen und von Restaurants als Delikatesse angeboten werden. Die Gefahr besteht ansonsten darin, dass es in 3 bis 4 Monaten keine Mies-, Venusmuscheln und Austern mehr geben werde.Fischer in der Adria wollen verstärkt Restaurants nahe Venedig und Triest beliefern, die die Blaukrabbe auf die Speisekarte gesetzt haben. Sie hoffen damit, ihre Zahl zu reduzieren. Das Fleisch der Blaukrabbe ist reich an Vitamin B12, außerdem ist es aufgrund seines feinen Geschmacks in der Gastronomie vielfältig anwendbar.