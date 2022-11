Meloni stärkt Italiens Vertretung in Brüssel

Italien weiterhin an der Seite der Ukraine

„Die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, unsere Vertretung in Brüssel zu stärken, um Italien in der EU mehr Gewicht zu verleihen, so wie es Deutschland und Frankreich tun“, erklärte Vizepremierminister und Außenminister Antonio Tajani im Interview mit dem TV-Kanal „Rete 4“ am Montagabend.Der ehemalige EU-Parlamentschef Tajani betonte, dass dies eine wichtige Entscheidung für Italiens Rolle in Europa sei. Mit der neuen Regierung ändere sich an der außenpolitischen Linie Italiens nichts. Damit bestritt Tajani, dass die Regierung Meloni europakritisch eingestellt sei. Am Donnerstag soll Meloni bei ihrem Antrittsbesuch in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola treffen.Auch in Sachen Ukraine-Konflikt werde sich an der bisherigen Linie Italien nichts ändern. „Wir werden alles tun, was nötig ist, um die Verteidigung der Ukraine zu gewährleisten. Wir wollen, dass der Frieden kommt. Das Ziel ist Frieden“, so Tajani auf die Frage nach der sechsten Waffenlieferung Italiens an Kiew.Tajani, Nummer 2 der Forza Italia, hatte zuletzt Kritik wegen Putin-freundlicher Aussagen seines Vorsitzenden Silvio Berlusconi hinnehmen müssen. „Berlusconi ist ein Mann des Friedens. Ich bin ein Mann des Friedens. Berlusconi will, dass der Frieden erreicht wird. Hätte die UNO ihn von Anfang an angerufen, wie wir es vorgeschlagen hatten, um eine Lösung mit Russland zu finden, wären vielleicht einige positive Ergebnisse erzielt worden“, sagte Tajani. Er erklärte auch, dass „der Wiederaufbau der Ukraine eine Verantwortung ist, die wir alle tragen“.