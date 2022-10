Meloni stellt ihre Ministerliste vor

Antonio Tajani wird Außenminister und Vizepremier. - Foto: © ANSA / ansa

Giancarlo Giorgetti übernimmt das Wirtschaftsministerium. - Foto: © APA/afp / ANDREAS SOLARO

Matteo Salvini übernimmt das Amt des Infrastrukturministers. - Foto: © ANSA / Matteo Corner

Roberto Calderoli wird Regionenminister. - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani / Z72

6 von 24 Ministerämter von Frauen besetzt

Maria Elisabetta Alberti Casellati wird Reformministerin. - Foto: © ANSA / ETTORE FERRARI / FRR

Mattarella: „Wir haben schnell gehandelt“

Melonis Regierungsteam

Giorgia Meloni übernimmt als erste Frau das Amt als Regierungschefin in Italien. Staatschef Sergio Mattarella führte am Freitag ein anderthalbstündiges Gespräch , bevor er der Politikerin von Fratelli d'Italia den Regierungsauftrag erteilte. Im Anschluss an dieses Gespräch stellte Meloni ihre Ministerliste vor. Außenminister und Vizepremier in der neuen Mitte-Rechts-Regierung wird die Nummer 2 der konservativen Partei Forza Italia und Ex-EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani.Zum Wirtschaftsminister rückt die Nummer 2 der Lega, Giancarlo Giorgetti, auf.Der neuen Regierung wird auch Lega-Chef Matteo Salvini angehören, der den Posten des zweiten Vizepremiers und des Infrastrukturministers übernimmt.Der Spitzenpolitiker der Lega, Roberto Calderoli, wird das Minister für die Regionen führen, der sich mit der Frage der regionalen Autonomie befassen wird.Der römische Polizeichef Matteo Piantedosi wird das Innenministerium leiten. Justizminister wird der pensionierte Richter Carlo Nordio von Fratelli d'Italia.Nur 6 der 24 Ministerämter werden von Frauen besetzt. Darunter ist die Spitzenpolitikerin von Melonis Fratelli d'Italia, Daniela Santanché, die das Tourismusministerium übernimmt.Der Spitzenjournalist von Italiens öffentich-rechtlicher TV-Anstalt RAI, Gennaro Sangiuliano, wird neuer Kulturminister. Eingerichtet wird erstmals ein Amt als Minister für das Meer und Süditalien, das der Sizilianer Sebastiano Musumeci übernimmt.Melonis „rechte Hand“ und Schwager, Francesco Lollobrigida, wird das Landwirtschaftsministerium führen. Guido Crosetto, Mitbegründer der Fratelli d Italia, besetzt künftig den Posten des Verteidigungsministers. Melonis Vertrauter Alfonso Urso wird Industrieminister.Auch Silvio Berlusconis Forza Italia erhält Ministerien von Gewicht. Neben Außenminister Tajani wird die Ex-Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati das Amt der Reformenministerin übernehmen. Berlusconis Vertraute Annamaria Berini wird das Bildungsministerium führen. Das neue Kabinett besteht aus insgesamt 24 Mitgliedern. Die Vorgängerregierung um den Ex-EZB-Chef Mario Draghi zählte 23 Mitglieder.Präsident Sergio Mattarella, der Meloni den Auftrag zur Regierungsbildung erteilte, zeigte sich mit der Ministerliste zufrieden. „Es ist noch nicht einmal ein Monat seit den Parlamentswahlen vergangen und die Regierungsbildung war möglich, weil das Wahlergebnis so eindeutig war. Wir haben schnell gehandelt, auch in Anbetracht der nationalen und internationalen Bedingungen, die eine funktionsfähige Regierung erfordern“, sagte Mattarella.Ministerpräsidentin:(Fratelli d'Italia – FdI)Außenminister:(Forza Italia)Innenminister:(parteiunabhängig)Wirtschafts- und Finanzminister:(Lega)Justizminister:(FdI)Verteidigungsminister:(FdI)Industrieminister:(FdI)Landwirtschaftsminister:(FdI)Umwelt- und Energieminister:(Forza Italia)Infrastrukturminister:(Lega)Arbeits- und Sozialministerin:(parteiunabhängig)Bildungsminister:(Lega)Universitätsministerin:(Forza Italia)Kulturminister:(parteiunabhängig)Gesundheitsminister:(parteiunabhängig)Europaminister:(FdI)Minister für die Beziehungen zum Parlament:(FdI)Tourismusministerin:(FdI)Minister für die öffentliche Verwaltung:(Forza Italia)Regionenminister:(Lega)Ministerin für das Meer und Süditalien:(Fdi)Reformministerin:(Forza Italia)Sport- und Jugendminister:(partieunabhängig)Ministerin für Familie und Chancengleichheit:(FdI)Ministerin für Menschen mit Behinderungen:(Lega)Staatssekretär:(FdI)