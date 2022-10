Meloni stellt Programm vor: „Nationales Interesse mit EU verbinden“

Bekenntnis zu Europa

„Wir werden die Wahlversprechen halten“

Verfassungsreform hin zu Präsidialsystem

„Autonomiestandards von 1992 wiederherstellen“

„Die Lage, in der sich Italien befindet, erlaubt keine Zeitverschwendung“, erklärte Meloni. In der EU wolle sie das „nationale Interesse mit dem gemeinsamen europäischen Schicksal verbinden“.Als erste italienische Regierungschefin gedachte Meloni der vielen Frauen, die für ihre Rechte und die Anerkennung ihrer Talente kämpfen und auch ihr erlaubt hätten, die „schwere Kristalldecke über unseren Köpfen“ zu durchbrechen. Zugleich bekannte sich Meloni zu Europa.„Italien wird in der EU seine Stimme ertönen lassen, nicht um die EU-Integration zu sabotieren, sondern um der EU größere Effizienz und mehr Bürgernähe zu verleihen“, erklärte die 45-jährige Römerin.Die EU dürfe nicht ein „elitärer Kreis oder eine Aktiengesellschaft“, sondern müsse das gemeinsame Haus der europäischen Völker sein.Niemand dürfe das demokratische Fundament der neuen Regierung in Frage stellen, die nach dem klaren Ergebnis der Parlamentswahlen am 25. September entstanden ist. „Wer im Ausland über Italien wachen will, fehlt Respekt gegenüber den Italienern, die sich keine Lehren erteilen lassen. Italien ist Teil des Westens und seines Systems der Allianzen, es ist ein Gründungsmitglied der EU und Mitglied der NATO“, sagte Meloni, die sich auf die christlich-jüdischen Wurzeln Europas und auf den Heiligen Benedikt, Schutzpatrons Europas, bezog.„Die Wähler haben sich klar für die Mitte-rechts-Koalition entschieden und wir werden die Wahlversprechen halten. Ich weiss, dass die Oppositionsparteien unsere Vorschläge nicht mögen. Ich bin aber fest entschlossen, mit meiner Arbeit unser Regierungsprogramm durchzusetzen“, sagte Meloni. Sie werde sich für „nachhaltiges und strukturelles Wachstum“ einsetzen und Maßnahmen gegen die drohende Rezession ergreifen.Nach Melonis Ansprache folgt eine Debatte, die mit der Vertrauensabstimmung im 19 Uhr enden wird. Mit einem Ergebnis ist gegen 20.30 Uhr zu rechnen. Am Mittwoch unterzieht sich Meloni dem Vertrauensvotum im Senat. Da Meloni im Parlament über eine breite Mehrheit verfügt, dürfte die Vertrauensabstimmung für sie reibungslos verlaufen. Bis Ende dieser Woche wird Meloni außerdem 31 Vizeminister und Staatssekretäre ernennen, die mit den 24 Ministern ihrer Regierung zusammenarbeiten werden.Meloni sprach sich für eine Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems. Damit soll der Präsident nach französischem Modell von den Italienern gewählt werden. „Wir wollen darüber mit allen politischen Kräften diskutieren, um die bestmögliche Reform im Interesse Italiens durchzusetzen“, erklärte die neue Regierungschefin.Die 45-jährige Meloni, die eine Mitte-Rechts-Koalition führt, hatte am Sonntag formell die Regierungsgeschäfte von ihrem Vorgänger Mario Draghi übernommen. Am Samstag hatte sie ihren Amtseid als Ministerpräsidentin abgelegt. Sie führt die am weitesten rechts stehende Regierung Italiens seit 1946 an. Stellvertretende Regierungschefs sind Matteo Salvini und Antonio Tajani von Melonis Koalitionspartnern Lega und Forza Italia.In Richtung Südtirol sendete Meloni bei ihrer Ansprache eine klare Botschaft: „Für die Provinz Bozen werden wir uns mit der Wiederherstellung der Autonomiestandards befassen, die zur Streitbeilegung vor den Vereinten Nationen im Jahr 92 geführt haben.“ Hier lesen Sie mehr dazu. Nach dieser Ankündigung will sich die SVP bei der für heute Abend anstehenden Vertrauensabstimmung der Stimme enthalten. Lesen Sie hier, das Interview mit SVP-Obmann Philipp Achammer.