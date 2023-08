Meloni steuert auf arbeitsreichen Herbst zu

„Will Italiener nicht enttäuschen“

Rekordzahl an Erwerbstätigen

Tochter kommt mit auf Auslandsreisen

So muss die Regierungschefin unter anderem den Budgetentwurf für das Jahr 2024 redigieren und Maßnahmen für die Stabilität des Pensionssystems unter Dach und Fach bringen. Auch an eine Verfassungsreform für die Einführung der Direktwahl des Präsidenten nach französischem Muster denkt die Premierministerin.Meloni zeigte sich im Interview mit dem am Mittwoch erschienenen Magazin „Chi“ überzeugt, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben wird. „Wir haben in diesen ersten Monaten schon viel getan und viele Reformen eingeleitet. Ich denke dabei an die Steuerreform, mit der wir die Steuern senken wollen“, sagte die Premierministerin, die seit Oktober im Amt ist.„Wir spüren mehr als andere die Last bestimmter Entscheidungen und die Erwartungen, die die Italiener an uns stellen. Die Italiener erwarten viel von mir, und ich will sie nicht enttäuschen“, betonte die Vorsitzende der Fratelli d'Italia, die bei den Parlamentswahlen im vergangenen September 26 Prozent der Stimmen erhielt.Begünstigt werde sie durch die positive Wirtschaftssituation, sagte Meloni. „Die OECD und die Europäische Kommission haben ihre Prognosen für die italienische Wirtschaft nach oben korrigiert, mit einer BIP-Prognose von Plus 1,2 Prozent im Jahr 2023. Unser Wachstum liegt über den Erwartungen und höher als im europäischen Durchschnitt, wenn wir die Prognose von Plus 0,7 Prozent für Frankreich und die Prognose von Plus 0,2 Prozent für Deutschland betrachten“, erklärte die italienische Regierungschefin.Positiv seien auch die Beschäftigungsdaten mit einer Rekordzahl an Erwerbstätigen, stabilen Verträgen und einer Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand seit 2009. „Das ist ein positives makroökonomisches Bild, das uns jedoch dazu zwingt, noch mehr zu tun und besser zu sein, um den Trend zu konsolidieren und zu verstärken“, so Meloni.Die italienische Ministerpräsidentin sprach im Interview mit der populären Zeitschrift auch privatere Themen an. Nach eigenen Angaben nimmt sie ihre kleine Tochter so oft wie möglich auf offizielle Auslandsreisen mit. „Mit ihr an meiner Seite fühle ich mich stärker“, sagte Meloni über die sechsjährige Ginevra. Unter anderem sei US-Präsident Joe Biden so freundlich gewesen, ihre Tochter durch das Weiße Haus zu führen.Die 46-Jährige erklärte in dem Interview zudem, sie trage nur Kleider italienischer Firmen, weil sie die Mode ihres Landes fördern wolle.„Manchmal entscheide ich mich für bekanntere Marken, aber im Allgemeinen ziehe ich es vor, Kleidung von weniger bekannten Unternehmen zu tragen, die ich kennenlernen möchte, weil es mir ein Anliegen ist, die Geschichte, das Leben und die Opfer derer, die dahinter stehen, zu verstehen. Einige der Hersteller der Kleidung, die ich trage, sind im Laufe der Zeit auch zu Freunden geworden, und ich freue mich, wenn sie sagen, dass sie stolz darauf sind, dass ich ihre Kreationen trage. Ich kann mich nicht dazu zwingen, etwas zu tragen, das ich nicht mag. Ich bevorzuge Kleidung, die bequem ist und lange Arbeitstage übersteht ohne zu verknittern“, so Meloni.