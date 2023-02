Meloni: „Superbonus hat jeden Bürger 2000 Euro gekostet“

Regierung greift nun ein

„Wenn der Staat Geld ausgibt, ist das nicht gratis“, sagt Meloni. „Der Superbonus hat jeden italienischen Bürger 2000 Euro gekostet. Die Gesamtkosten für die Kredite belaufen sich auf 105 Milliarden Euro. Wir müssen nun nach einer Lösung suchen, um die Pleite Tausender Unternehmen zu vermeiden.“Bei dem Superbonus habe es Betrügereien in Höhe von 9 Milliarden Euro gegeben, unterstreicht Meloni.Der Superbonus ermöglicht im Immobiliensektor einen Steuerabzug von 110 Prozent für Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz – Dämmung und Austausch von Heizanlagen etwa.Die Regierung hat beschlossen, mit einem Dekret über die Zuteilung von Steuergutschriften einzugreifen und „diese Zuteilung an die Regionen und Gemeinden in Zukunft zu blockieren, weil es zu einem unkontrollierten Anstieg der Gutschriften gekommen ist“, der auf eine „mangelnde Planung der vorherigen Regierung“ zurückzuführen ist.