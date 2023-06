Meloni trifft Scholz in Rom: Migration und Energiefragen im Fokus

Brisantes Thema: Umgang mit Rettungsschiffen

Die gebürtige Römerin hofft, dass auch Deutschland zusammen mit Italien eine Vereinbarung zwischen Tunesien und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über ein Darlehen erleichtern könne, das dem nordafrikanischen Land helfen soll, die schwere Finanzkrise zu bewältigen. Stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Förderung der Demokratie in Tunesien sind Meloni ein Hauptanliegen.Die italienische Premierministerin hofft auf Deutschlands Unterstützung bei ihrer Forderung zur Umsetzung eines europäischen Plans für die Entwicklung nordafrikanischer Länder zur Eindämmung illegaler Auswanderung und zur Bekämpfung der Schlepperei. Dank der engeren Zusammenarbeit mit Tunis seien die Migrantenanlandungen in Italien im Mai im Vergleich zu März und April zurückgegangen, erklärte Meloni.Ein brisantes Thema beim Treffen in Rom könnte Italiens Umgang mit Rettungsschiffen sein. Die italienischen Behörden haben am Wochenende zwei deutsche Rettungsschiffe, die „Sea Eye 4“ und die „Mare Go“, festgesetzt. Der Grund: Deutsche NGOs halten sich nicht an die Vorschrift der Regierung Meloni, laut der ihre Schiffe pro Einsatz nur eine einzige Rettungsaktion im Mittelmeer durchführen dürfen. Sie müssen danach die Migranten sofort an Land bringen.Die „Sea Eye 4“ und die „Mare Go“ retteten vergangene Woche Menschen von mehreren Booten, bevor sie mit ihnen in Italien an Land gingen. Ihnen droht jetzt eine Strafe von 50.000 Euro. Die deutsche Hilfsorganisation Sea Eye bat Außenministerin Annalena Baerbock um Hilfe. Scholz könnte in Rom Druck auf Meloni zur Freisetzung der Schiffe machen.