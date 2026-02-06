„Sie sind zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hier, aber es ist auch eine Gelegenheit für uns, über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen“, sagte Meloni nach der Begrüßung der beiden US-Vertreter in der Präfektur von Mailand laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.<h3>\r\nMeloni und Vance betonen freundschaftliche Beziehungen<\/h3>„Italien und die USA haben stets sehr bedeutende Beziehungen gepflegt“, fügte Meloni hinzu und betonte, dass beide Regierungen daran arbeiteten, die Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen zu stärken und laufende internationale Fragen anzugehen. Melonis Worte wurden von Vance bekräftigt. <BR \/><BR \/>„Wir lieben Italien und das italienische Volk. Wie Sie sagten, haben wir viele ausgezeichnete Beziehungen, zahlreiche wirtschaftliche Verbindungen und Partnerschaften. Im olympischen Geist basiert der Wettbewerb auf Regeln. Es ist gut, gemeinsame Werte zu haben, und wir werden uns zu vielen Themen sehr konstruktiv austauschen“, so Vance.<BR \/><BR \/>Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund einer Kontroverse in Italien statt, nachdem bekannt wurde, dass Beamte einer Einheit unter dem Dach der umstrittenen US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE die US-Delegation während der Spiele unterstützen würden. Die Nachricht löste Kritik aus, zumal ICE für die Tötung zweier Aktivisten in den USA verantwortlich gemacht wird und allgemein für brutales Vorgehen.<BR \/><BR \/>In der vergangenen Woche haben Hunderte Demonstranten – darunter Studentengruppen und Familien – in Mailand protestiert, auf die Vergangenheit von ICE hingewiesen und Klarheit über deren Rolle in Italien gefordert. Meloni bezeichnete den Aufruhr in einem Interview am Donnerstagabend mit der Mediengruppe Mediaset als „surreal“ und betonte, dass die beteiligte Ermittlungsabteilung seit Langem mit Italien zusammenarbeite. <BR \/><BR \/>„Sie hat niemals Polizeieinsätze durchgeführt, kann keine durchführen und wird auch niemals Polizeieinsätze – weder zur Migrationsdurchsetzung noch zu Kontrollen – auf unserem Staatsgebiet durchführen“, sagte sie.